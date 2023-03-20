Членов ЧВК Вагнера подозревают в убийстве девяти граждан Китая в ЦАР — AP

Март, 20 в 9:42

В воскресенье, 19 марта, группа вооруженных людей напала на китайский золотой рудник в Центральноафриканской Республике. В результате были убиты девять граждан Китая, еще двое ранены.

Об этом сообщает AP.

Указано, что рудник открылся всего несколько дней назад. До этого неизвестные боевики похитили трех граждан Китая на западе ЦАР.

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Как пишет AP, сначала в нападении подозревали Коалицию патриотов за перемены, однако ее представитель заявил, что к стрельбе были причастны наемники из частной военной компании Вагнера.

— Их целью было напугать китайцев, которые присутствовали задолго до того, как россияне поселились в этой части страны, — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что ЧВК Вагнера, принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину, расширяет свои горнодобывающие проекты в Африке с целью привлечения миллионов для ведения военных операций в Украине.