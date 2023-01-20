Группа Вагнера зарабатывает миллионы в Африке для финансирования войны против Украины – Politico

Январь, 20 в 14:39

Частная военная компания Вагнера, принадлежащая российскому бизнесмену Евгению Пригожину, расширяет свои горнодобывающие проекты в Африке для привлечения миллионов для ведения военных операций в Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на слова западных чиновников.

Согласно официальному дипломатическому сообщению США, за последний год ЧВК Вагнера значительно увеличила свою работу в Центральноафриканской Республике, где прибыль от добычи полезных ископаемых может вырасти почти до $1 млрд.

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Это деньги, вероятно, будут использованы ЧВК для приобретения нового оружия и истребителей

Отмечается, что чиновники США предупреждали, что ЧВК Вагнер годами использовал доходы от добычи полезных ископаемых, чтобы помочь поддержать Россию в условиях западных санкций.

Подробности о проектах в ЦАР свидетельствуют, что деятельность ЧВК Вагнера по добыче полезных ископаемых становится все более прибыльной для организации и создает канал финансирования войны России против Украины.

По данным США, ЧВК Вагнера появилась в ЦАР в 2018 году, заключив несколько соглашений, чтобы помочь защитить участки добычи, в том числе на золотом прииске Ндассима, расположенном недалеко от города Бамбари в центре страны. С тех пор ЧВК Вагнера превратила когда-то кустарную шахту в масштабный комплекс.

Сегодня шахта охватывает восемь производственных зон на разных стадиях разработки, глубина самой большой оценивается примерно в 60 метров. По данным США, ПВК Вагнера помогает строить участок для долгосрочной эксплуатации, а также укрепила шахту, построив мосты на переправах через реку и установив зенитные пушки на грузовиках в ключевых местах.

— Эти новые разработки, которые они осуществляют, указывают на долгосрочные планы по шахте, — сказала Катрина Докси, научный сотрудник проекта Транснациональные угрозы Центра стратегических и международных исследований в округе Колумбия.

Государственный департамент США заявил, что Вашингтон ищет “несколько путей для противодействия незаконной транснациональной деятельности группы Вагнера”, включающей санкции в отношении сети Пригожина и ЧВК Вагнера.

В декабре Министерство торговли США ввело экспортный контроль, чтобы попытаться заблокировать возможность группы приобрести новое оружие. Официальные лица в США готовят дополнительные меры по наказанию ЧВК, сообщил источник.

Центральноафриканская Республика отказывается предоставить миротворцам ООН в этой стране разрешения на полет беспилотных летательных аппаратов. Несколько из них были обстреляны армией ЦАР. Официальные лица США считают, что это признак того, что Вагнер получает политический контроль в стране.