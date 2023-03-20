Оккупанты прибегают к провокациям, чтобы найти партизан в Луганской области — ОВА
В населенных пунктах вблизи оккупированного поселка Белокуракино, что в Луганской области, россияне прибегают к провокациям, чтобы выявить проукраински настроенных людей.
Об этом сообщает Луганская ОГА.
Так, на днях по населенным пунктам вблизи Белокуракино ездила техника с сине-желтым флагом — захватчики смотрели на реакцию местного населения.
Непосредственно в самом поселке Белокуракино оккупанты привлекли СОБР, силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание они сосредоточили на людях, которые имели зарегистрированный в Украине бизнес.
Кроме того, проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного дистанционного обучения в украинских школах.
В Сиротино продолжаются усиленные проверки местного населения. Рыщут россияне и на дачах людей — оставляют после себя выбитые окна и двери.
Кроме того, валят заборы частных усадеб, дороги перерыты и размыты, потому что передвигаются боевики по улицам на тяжелой технике.