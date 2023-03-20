Март, 20 в 8:57

В населенных пунктах вблизи оккупированного поселка Белокуракино, что в Луганской области, россияне прибегают к провокациям, чтобы выявить проукраински настроенных людей.

Об этом сообщает Луганская ОГА.

Так, на днях по населенным пунктам вблизи Белокуракино ездила техника с сине-желтым флагом — захватчики смотрели на реакцию местного населения.

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Непосредственно в самом поселке Белокуракино оккупанты привлекли СОБР, силы местной комендатуры и даже бронетехнику. Свое внимание они сосредоточили на людях, которые имели зарегистрированный в Украине бизнес.

Кроме того, проверяли школьников, которые некоторое время отсутствовали в школах, из-за их возможного дистанционного обучения в украинских школах.

В Сиротино продолжаются усиленные проверки местного населения. Рыщут россияне и на дачах людей — оставляют после себя выбитые окна и двери.

Кроме того, валят заборы частных усадеб, дороги перерыты и размыты, потому что передвигаются боевики по улицам на тяжелой технике.