Цель — чтобы Украина выиграла. В Германии призвали правительство быть более открытым к передаче ВСУ истребителей
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Член Социал-демократической партии Германии, глава комитета по иностранным делам Майкл Рот призвал правительство быть более открытым в том, что касается передачи Украине западных истребителей.
Об этом сообщает ntv.
— По уважительным причинам мы всегда говорили, что наша военная поддержка базируется на ходе войны, — отметил он.
По словам политика, цель остается неизменной — чтобы Украина выиграла эту войну как свободная, демократическая и суверенная страна.
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— Для этого мы должны оснастить ее так, чтобы она была способна не только защищать себя, но и освобождать территории, захваченные Россией, — подчеркнул он.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно исключал передачу Украине истребителей.
Источник: ntv