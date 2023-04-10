Апрель, 10 в 16:01

Член Социал-демократической партии Германии, глава комитета по иностранным делам Майкл Рот призвал правительство быть более открытым в том, что касается передачи Украине западных истребителей.

Об этом сообщает ntv.

— По уважительным причинам мы всегда говорили, что наша военная поддержка базируется на ходе войны, — отметил он.

По словам политика, цель остается неизменной — чтобы Украина выиграла эту войну как свободная, демократическая и суверенная страна.

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— Для этого мы должны оснастить ее так, чтобы она была способна не только защищать себя, но и освобождать территории, захваченные Россией, — подчеркнул он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно исключал передачу Украине истребителей.

Источник: ntv