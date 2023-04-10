Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Мета – щоб Україна перемогла. У Німеччині закликали уряд бути відкритішим до передавання ЗСУ винищувачів

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Винищувачі НАТО
Фото: Depositphotos

Член Соціал-демократичної партії Німеччини, голова комітету із закордонних справ Майкл Рот закликав уряд бути більш відкритим у тому, що стосується передачі Україні західних винищувачів.

Про це повідомляє ntv.

– З поважних причин ми завжди говорили, що наша військова підтримка базується на перебігу війни, – зазначив він.

За словами політика, мета залишається незмінною – щоб Україна виграла цю війну як вільна, демократична і суверенна країна.

Зараз дивляться

– Для цього ми повинні оснастити її так, щоб вона була здатна не тільки захищати себе, а й звільняти території, захоплені Росією, – наголосив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виключав передачу Україні винищувачів.

Читайте
Франція може передати Україні 40 винищувачів Mirage 2000 – ЗМІ

Джерело: ntv

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка