Квітень, 10 в 16:01

Член Соціал-демократичної партії Німеччини, голова комітету із закордонних справ Майкл Рот закликав уряд бути більш відкритим у тому, що стосується передачі Україні західних винищувачів.

Про це повідомляє ntv.

– З поважних причин ми завжди говорили, що наша військова підтримка базується на перебігу війни, – зазначив він.

За словами політика, мета залишається незмінною – щоб Україна виграла цю війну як вільна, демократична і суверенна країна.

Зараз дивляться

– Для цього ми повинні оснастити її так, щоб вона була здатна не тільки захищати себе, а й звільняти території, захоплені Росією, – наголосив він.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виключав передачу Україні винищувачів.

Джерело: ntv