Мета – щоб Україна перемогла. У Німеччині закликали уряд бути відкритішим до передавання ЗСУ винищувачів
Фото: Depositphotos
Член Соціал-демократичної партії Німеччини, голова комітету із закордонних справ Майкл Рот закликав уряд бути більш відкритим у тому, що стосується передачі Україні західних винищувачів.
Про це повідомляє ntv.
– З поважних причин ми завжди говорили, що наша військова підтримка базується на перебігу війни, – зазначив він.
За словами політика, мета залишається незмінною – щоб Україна виграла цю війну як вільна, демократична і суверенна країна.
Зараз дивляться
– Для цього ми повинні оснастити її так, щоб вона була здатна не тільки захищати себе, а й звільняти території, захоплені Росією, – наголосив він.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц неодноразово виключав передачу Україні винищувачів.
Джерело: ntv