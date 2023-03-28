Франция может передать Украине 40 истребителей Mirage 2000 – СМИ

Март, 27 в 22:44

Франция может передать Украине 40 истребителей Mirage 2000-9.

Об этом сообщает французский портал Intelligence Online.

— После длительного переговорного процесса, который несколько недель обременял оружейных брокеров, работающих на Киев, Украина надеется получить около 40 самолетов Mirage, — говорится в публикации.

По данным издания, закупить самолеты Париж планирует прежде всего в ОАЭ. Также среди потенциальных поставщиков — Греция и Индонезия.

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Накануне газета Le Figaro сообщила, что украинские пилоты якобы проходят во Франции обучение на Mirage. Однако позже эту информацию опровергли.

Во Франции самолеты Mirage 2000-C были сняты с вооружения несколько месяцев назад. Но, по словам окружения начальника штаба ВВС, они “все еще имеют небольшой потенциал”.

Сейчас украинских летчиков обучают во Франции работе систем противовоздушной обороны, а также выживанию в случае катапультирования на местности противника.