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Илья Нежигай, редактор ленты

Несмотря на санкции и войну: Сийярто подписал в Москве соглашения о строительстве АЭС и поставках газа

Несмотря на санкции и войну: Сийярто подписал в Москве соглашения о строительстве АЭС и поставках газа

Венгрия и Россия договорились о продлении соглашения о поставках топлива, строительства Пакшской АЭС и пришли к соглашению о льготном режиме оплаты основных объемов поставок газа.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком.

— Достигнута договоренность о внесении изменений в контракт на строительство и финансирование расширения Пакшской АЭС. Несмотря на войну и санкции, жизнь и технологическая ситуация изменились настолько, что возникла необходимость коснуться контрактов, — написал он.

Сийярто добавил, что Россия и Венгрия “прошли через долгие переговоры, но сегодня мы согласовали все необходимые вопросы, которые гарантируют, что мы можем продолжать инвестиции, что мы можем защитить венгерские семьи от сокращения счетов за электроэнергию, и что мы можем защитить венгерскую экономику от абсолютно безумных ценовых изменений”.

Кроме того, во время переговоров, как пишут российские СМИ, были согласованы вопросы об отсрочке Венгрией “платежей, которые выше определенного предела в случае экстремального роста цен” на газ. Кроме того, трубопровод Турецкий поток обе стороны обеспечиваются сделать безопасным и стабильным для поставок газа.

Венгерский министр также выложил несколько фотографий с переговоров с россиянами и актом подписания документации. На фото из Москвы глава МИД Сийярто улыбается и жмет руку российским чиновникам и министрам.

После объявления Международным уголовным судом в марте ордера на арест президента России Владимира Путина, глава канцелярии премьер-министра Венгрии заявил, что Будапешт не будет арестовывать Владимира Путина, если он въедет в страну.

К тому же, ранее глава МИД Сийярто говорил, что Венгрия не поддержит интеграцию Украины в НАТО.

Фото: Szijjártó Péter

Война в Украине, Росія, санкції, Венгрия
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