Угорщина та Росія домовились щодо продовження угоди про постачання палива, будівництва Пакшської АЕС та дійшли до угоди щодо пільгового режиму оплати основних обсягів постачання газу.

Про це повідомив міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв’язків Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook після переговорів у Москві з віцепрем’єром РФ Олександром Новаком.

– Досягнуто домовленості про внесення змін до контракту на будівництво та фінансування розширення Пакшської АЕС. Попри війну і санкції, життя і технологічна ситуація змінилися настільки, що виникла необхідність торкнутися контрактів, – написав він.

Сіярто додав, що Росія та Угорщина “пройшли через довгі переговори, але сьогодні ми узгодили всі необхідні питання, які гарантують, що ми можемо продовжувати інвестиції, що ми можемо захистити угорські сім’ї від скорочення рахунків за електроенергію, і що ми можемо захистити угорську економіку від абсолютно божевільних цінових змін”.

Крім того, під час переговорів, як пишуть російські ЗМІ, були узгоджені питання щодо відстрочки Угорщиною “платежів, які вище за певну межу в разі екстремального зростання цін” на газ. Крім того, трубопровід Турецький потік обидві сторони забезпечуються зробити безпечним і стабільним для постачання газу.

Угорський міністр також виклав кілька фотографій з переговорів із росіянами та актом підписання документації. На фото з Москви очільник МЗС Сіярто посміхається і тисне руку російським чиновникам і міністрам.

Після оголошення Міжнародним кримінальним судом у березні ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, глава канцелярії прем’єр-міністра Угорщини заявив, що Будапешт не буде заарештовувати Володимира Путіна, якщо він в’їде в країну.

До того ж, раніше глава МЗС Сіярто казав, що Угорщина не підтримає інтеграцію України до НАТО.

Фото: Szijjártó Péter

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