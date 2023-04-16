В Угорщині заборонили імпорт зерна з України

Угорщина тимчасово заборонить імпорт з України зернових та олійних культур.

Про це повідомив уряд Угорщини.

– Уряд прагне представляти інтереси угорських фермерів, тому, за відсутності суттєвих заходів з боку ЄС, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України, а також низки інших сільськогосподарських продуктів, як це зробила Польща, – заявив міністр сільського господарства Іштван Надь.

Зазначено, що обмеження на імпорт до Угорщини триватимуть до 30 червня 2023 року.

За словами угорського міністра, цього часу достатньо, щоб вжити “значущих і довготривалих заходів ЄС для пошуку довгострокового рішення, розгляду повного безмитного режиму для українських товарів і функціонування коридорів солідарності”.

7 квітня міністр сільського господарства Польщі Роберто Телюс повідомив про тимчасове припинення імпорту зерна з України, буде дозволений лише транзит.

Відповідне рішення було ухвалене після того, як у Польщі та Румунії аграрії почали протестувати через вплив імпорту українського зерна на ціни.

Джерело: уряд Угорщини

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