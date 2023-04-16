В Угорщині заборонили імпорт зерна з України
Угорщина тимчасово заборонить імпорт з України зернових та олійних культур.
Про це повідомив уряд Угорщини.
– Уряд прагне представляти інтереси угорських фермерів, тому, за відсутності суттєвих заходів з боку ЄС, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України, а також низки інших сільськогосподарських продуктів, як це зробила Польща, – заявив міністр сільського господарства Іштван Надь.
Зазначено, що обмеження на імпорт до Угорщини триватимуть до 30 червня 2023 року.
За словами угорського міністра, цього часу достатньо, щоб вжити “значущих і довготривалих заходів ЄС для пошуку довгострокового рішення, розгляду повного безмитного режиму для українських товарів і функціонування коридорів солідарності”.
7 квітня міністр сільського господарства Польщі Роберто Телюс повідомив про тимчасове припинення імпорту зерна з України, буде дозволений лише транзит.
Відповідне рішення було ухвалене після того, як у Польщі та Румунії аграрії почали протестувати через вплив імпорту українського зерна на ціни.
Джерело: уряд Угорщини
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко