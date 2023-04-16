Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED
Я нікому не побажаю так прощатися зі своєю коханою людиною. Наречена Да Вінчі розповіла, як намагалася його врятувати
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Угорщині заборонили імпорт зерна з України

Зерно
Фото: Pexels

Угорщина тимчасово заборонить імпорт з України зернових та олійних культур.

Про це повідомив уряд Угорщини.

– Уряд прагне представляти інтереси угорських фермерів, тому, за відсутності суттєвих заходів з боку ЄС, тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з України, а також низки інших сільськогосподарських продуктів, як це зробила Польща, – заявив міністр сільського господарства Іштван Надь.

Зазначено, що обмеження на імпорт до Угорщини триватимуть до 30 червня 2023 року.

За словами угорського міністра, цього часу достатньо, щоб вжити “значущих і довготривалих заходів ЄС для пошуку довгострокового рішення, розгляду повного безмитного режиму для українських товарів і функціонування коридорів солідарності”.

7 квітня міністр сільського господарства Польщі Роберто Телюс повідомив про тимчасове припинення імпорту зерна з України, буде дозволений лише транзит.

Відповідне рішення було ухвалене після того, як у Польщі та Румунії аграрії почали протестувати через вплив імпорту українського зерна на ціни.

Читайте також
Угорщина виступила проти запрошення України на зустріч НАТО
Петер Сійярто

Джерело: уряд Угорщини

Імпорт, Агро, Зерно, Угорщина, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Україна з 17 квітня може розпочати експорт електроенергії до Словаччини
електропідстанція
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
В Угорщині заборонили імпорт зерна з України
Польща заборонила ввезення зерна з України: у МЗС відреагували
Зерно
Назвав Україну “фінансово неіснуючою”: у МЗС відреагували на скандальну заяву Орбана
В Угорщині заборонили імпорт зерна з України
Справжній мир настане з відновленням кордонів України – Кулеба
Дмитро Кулеба
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь