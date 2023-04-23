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Страны G7 призвали продлить и расширить зерновое соглашение

Страны G7 призвали продлить и расширить зерновое соглашение

Страны Большой семерки призвали к продлению и расширению критически важного соглашения об экспорте украинского зерна по Черныму морю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на коммюнике министров сельского хозяйства стран — членов группы.

В заявлении министры G7 признали важность соглашения, заявив, что решительно поддерживают продолжение, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы.

— Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего пострадал от российского использования продовольствия как оружия, — говорится в сообщении.

Члены G7 также заявили о готовности поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в частности путем предоставления экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.

17 апреля в Черном море Российская Федерация снова заблокировала около 50 судов с украинским зерном.

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Фото: Мининфраструктуры

Источник: Reuters
G7, Война в Украине, Зерно, Россия, Україна
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