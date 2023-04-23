Країни G7 закликали продовжити і розширити зернову угоду

Країни Великої сімки закликали до продовження та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн – членів групи.

У заяві міністри G7 визнали важливість угоди, заявивши, що рішуче підтримують продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи.

– Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше постраждав від російського використання продовольства як зброї, – йдеться у повідомленні.

Члени G7 також заявили про готовність підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

17 квітня у Чорному морі Російська Федерація знову заблокувала близько 50 суден з українським зерном.

Фото: Мінінфраструктури

Джерело : Reuters

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.