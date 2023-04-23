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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Країни G7 закликали продовжити і розширити зернову угоду

Країни G7 закликали продовжити і розширити зернову угоду

Країни Великої сімки закликали до продовження та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн – членів групи.

У заяві міністри G7 визнали важливість угоди, заявивши, що рішуче підтримують продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи.

– Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше постраждав від російського використання продовольства як зброї, – йдеться у повідомленні.

Члени G7  також заявили про готовність підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

17 квітня у Чорному морі Російська Федерація знову заблокувала близько 50 суден з українським зерном. 

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Фото: Мінінфраструктури

Джерело: Reuters
G7, Війна в Україні, Зерно, Росія, Україна
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