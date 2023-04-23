Країни G7 закликали продовжити і розширити зернову угоду
Країни Великої сімки закликали до продовження та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна Чорним морем.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на комюніке міністрів сільського господарства країн – членів групи.
У заяві міністри G7 визнали важливість угоди, заявивши, що рішуче підтримують продовження, повну реалізацію та розширення Чорноморської зернової ініціативи.
– Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше постраждав від російського використання продовольства як зброї, – йдеться у повідомленні.
Члени G7 також заявили про готовність підтримати відновлення і реконструкцію України, зокрема шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.
17 квітня у Чорному морі Російська Федерація знову заблокувала близько 50 суден з українським зерном.
Фото: Мінінфраструктури