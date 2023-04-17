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Юля Захарченко, редактор ленты

В Черном море РФ заблокировала около 50 суден с украинским зерном — Боррель

В Черном море РФ заблокировала около 50 суден с украинским зерном — Боррель
Фото: Pexels

В Черном море Российская Федерация снова заблокировала около 50 суден с украинским зерном. Европейский Союз намерен в дальнейшем способствовать экспорту сельскохозяйственной продукции через гуманитарные коридоры на границах между Украиной и государствами ЕС.

Об этом заявил представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

— Последствия войны поражают всех нас. РФ снова блокирует в Черном море 50 судов с зерном, что является срочно необходимым. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействие экспорту через коридоры солидарности ЕС, которые позволили доставить 25 млн тонн зерна для мира, — отметил Боррель.

В Черном море РФ заблокировала около 50 суден с украинским зерном — Боррель

Посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в попытках задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо соблюдения условий зернового коридора.

— Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание тех, кто в нем нуждается, — отметила посол США в Украине.

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Жозеп Боррель, Зерно, судно, Украина-ЕС
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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