В Черном море РФ заблокировала около 50 суден с украинским зерном — Боррель

В Черном море Российская Федерация снова заблокировала около 50 суден с украинским зерном. Европейский Союз намерен в дальнейшем способствовать экспорту сельскохозяйственной продукции через гуманитарные коридоры на границах между Украиной и государствами ЕС.

Об этом заявил представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

— Последствия войны поражают всех нас. РФ снова блокирует в Черном море 50 судов с зерном, что является срочно необходимым. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействие экспорту через коридоры солидарности ЕС, которые позволили доставить 25 млн тонн зерна для мира, — отметил Боррель.

Посол США в Украине Бриджит Бринк обвинила Россию в попытках задушить украинскую экономику и замедлить поток продовольствия вместо соблюдения условий зернового коридора.

— Сейчас более 50 кораблей ждут в проливе Босфор разрешения отправиться в украинские порты, чтобы загрузить зерно, которое пойдет на питание тех, кто в нем нуждается, — отметила посол США в Украине.

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