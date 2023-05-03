США все еще собирают факты по предполагаемому инциденту с беспилотником в Москве.

Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, у США не было предупреждения о предполагаемой атаке беспилотника на Кремль, которая, как утверждает Россия, была покушением на президента России Владимира Путина, что Украина категорически отрицает.

— Что бы ни произошло, не было никакого предварительного предупреждения, — сказал американский чиновник CNN.

Он добавил, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой американский чиновник сказал CNN, что они все еще работают над оценкой заявлений России и пока не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что видел сообщения из Москвы о предполагаемой атаке беспилотника Украины на Кремль, но он “не может никоим образом подтвердить их”.

— Мы просто не знаем… Я бы воспринимал все, что исходит из Кремля, с очень большой настороженностью, — сказал Блинкен в среду на мероприятии Washington Post Live.

Он добавил, что власти США позднее увидят, каковы факты, чтобы делать суждения.

— Очень трудно комментировать или рассуждать об этом, не зная фактов, — добавил Блинкен.

Власти Украины отрицают, что им известно о предполагаемой атаке беспилотника в Москве.

После информации об атаке дрона президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал якобы покушение на Владимира Путина и обвинения со стороны Москвы.

— Мы не атакуем, ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города, — сказал он.

По словам президента, Кремль обвинил Украину в “атаке” беспилотниками, потому что у России нет побед на поле боя.

Пресс-секретарь президента Украины также заявил, что в Киеве не владеют информацией о так называемых ночных атаках на Кремль в Москве в ночь на 3 мая.

Напомним, в ночь на 3 мая неизвестный дрон “атаковал” Кремль. Власти РФ обвинили в этом Украину.

Источник : CNN, CNN

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