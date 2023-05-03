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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мы не атакуем, ни Путина, ни Москву: Зеленский объяснил, почему РФ обвинила Украину

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал якобы покушение на Владимира Путина и обвинения со стороны Москвы.

Во время пресс-конференции участников саммита стран Северной Европы глава государства сказал, что Украина имеет не так много оружия, чтобы его где-то применять.

— Мы не атакуем, ни Путина, ни Москву. Мы боремся на собственной территории. Защищаем свои села и города. Нам оружия не хватает даже для этого, именно поэтому мы не используем его где-либо. Именно поэтому у нас дефицит. Поэтому мы не атаковали Путина. Оставим это трибуналу, — сказал Зеленский.

По словам президента, Кремль обвинил Украину в “атаке” беспилотниками, потому что у России нет побед на поле боя.

Он добавил, что Путин не может отправлять просто так на смерть своих военных, поэтому ему нужно хоть как-то мотивировать своих людей, чтобы шли вперед. Вторая армия мира проиграла, подчеркнул Зеленский.

— Он (Путин, — Ред.) не может больше “продавать” информационно своему обществу победы… Теперь ему нужно делать что-то резкое: то покушения, то дроны, то были какие-то гуси, которые их бомбили. Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги, — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский сказал, что никаких месседжей России направлять не собирается, добавив, что украинцы борются за свое государство и на своей земле.

— Нам все равно, что происходит в России с гражданами России. Нам небезразлично, что происходит в Украине, в которую пришла оккупация и российская агрессия, — подчеркнул он.

При этом президент подчеркнул, что наш месседж всему миру — объединение, чтобы вытеснить Россию с нашей независимой суверенной территории, чтобы закончилась война. Зеленский сказал, что война может закончиться только остановкой агрессии России.

Ночью 3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

В Кремле заявили, что РФ расценивает атаку на резиденцию диктатора как спланированную террористическую акцию. Кроме того, там назвали это “попыткой покушения на Путина”. Москва также пригрозила, что РФ “оставляет за собой право ответить за попытку удара по Кремлю”.

Реагируя на обвинения со стороны России, спикер украинского президента Сергей Никифоров заявил, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва. Он также предположил, что инцидент в столице РФ — это очевидное нагнетание ситуации перед 9 мая.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Кремль, Россия
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