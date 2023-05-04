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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Беспилотники над Кремлем не повод обострять войну – Боррель

Жозеп Боррель
Фото: Getty Images

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывает Россию не обострять войну против Украины после того, как Москва обвинила Киев в ударе беспилотников по Кремлю.

– Мы призываем Россию не использовать эту вероятную атаку как повод для продолжения эскалации войны. Нас беспокоит то, что это может быть использовано для того, чтобы оправдать больший призыв людей, солдат, новые нападения на Украину, – сказал он.

Напомним, 4 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Соединенные Штаты в причастности к якобы нападению беспилотника на Кремль, целью которого Москва называет намерение убить Владимира Путина. Песков заявил на брифинге, что цели выбирает Вашингтон, а Украина якобы выполняет планы США. Он также добавил, что Москва рассматривает различные варианты ответа на вероятную атаку, но не уточнил, какими они могут быть.

Накануне неизвестные беспилотники атаковали здание Кремля. Российские СМИ сразу же обвинили Украину в покушении на убийство Путина и отчитались, что российский президент не пострадал. Украинская сторона назвала атаку дронов по Москве очередной провокацией РФ, чтобы создать себе новый повод для массированного обстрела Украины.

Сегодня глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атака на Кремль якобы украинскими беспилотниками — это инсценировка.

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Источник: CNN
ЕС, Жозеп Боррель, Кремль, Російська агресія
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