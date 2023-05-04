Атака на Кремль нібито українськими безпілотниками – це інсценування – Подоляк

Атака на Кремль нібито українськими безпілотниками – це інсценування.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Кремль, дрон, два організатори на сходах Сенатського палацу, 12-годинна пауза перед публікацією, одночасна поява відео з різних ракурсів – інсценування. Абсолютне, – написав він у своєму Тwitter.

– Що не інсценування і що вимагає реальної реакції. Перше: навмисне масове вбивство Росією цього ж дня 23 цивільних у Херсоні. Друге: демонстративне розміщення великих обсягів вибухівки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Правильно розставляйте пріоритети! – зазначив радник.

Нагадаємо, в ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували будівлю Кремля. Російські ЗМІ одразу ж звинуватили Україну в замаху на вбивство Путіна, та відзвітували, що російський президент не постраждав. Українська сторона назвала атаку дронів по Москві черговою провокацією РФ, аби створити собі новий привід для масованого обстрілу України.

Вчора росіяни вкривали масованим вогнем житлові квартали Херсону 16 разів. 23 людини загинули. 46 дістали поранення, серед травмованих є двоє дітей – шестирічний хлопчик та 17-річна дівчина.

Також вночі ворог завдав масованого удару по Україні з дронів та ракет. На уламках деяких збитих безпілотників були написи “за Кремль” та “за Москву”.

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