Все мотивы в пользу РФ. В Минобороны Британии говорят, что Украине невыгодна атака по Кремлю — СМИ

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Великобритании заявил, что, вероятно, Россия сама инсценировала “атаку” дронов на Кремль.

Об этом сообщила корреспондент Sky News Тамара Коэн в Twitter.

По ее словам, все мотивы на самом деле в пользу России — сплочение общественности, повод для более случайных и безрассудных обстрелов, попытка завоевать симпатию к России, а не к Украине.

New:

Senior UK defence source tells me possible Russia staged the #Kremlin "assassination":

"Anything is possible but there is no benefit to Ukraine doing it, there is no military advantage, everyone knows Putin doesn't stay in the Kremlin…

— Tamara Cohen (@tamcohen) May 4, 2023