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Все мотивы в пользу РФ. В Минобороны Британии говорят, что Украине невыгодна атака по Кремлю — СМИ

Кремль
Фото: Pexels

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Великобритании заявил, что, вероятно, Россия сама инсценировала “атаку” дронов на Кремль.

Об этом сообщила корреспондент Sky News Тамара Коэн в Twitter.

— Все возможно, но Украине это не выгодно, нет никакой военной выгоды, все знают, что Путин не остается в Кремле, — сказала чиновник.

По ее словам, все мотивы на самом деле в пользу России — сплочение общественности, повод для более случайных и безрассудных обстрелов, попытка завоевать симпатию к России, а не к Украине.

Ранее аналитики ISW назвали признаки того, что удар БПЛА по Кремлю, вероятно, организовала сама Россия.

3 мая неизвестные летательные аппараты “атаковали” Кремль. Москва обвинила в этом Киев.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что официальный Киев не владеет информацией о так называемых ночных атаках на Кремль в Москве.

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Безпілотники, Война в Украине, Кремль, Россия
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