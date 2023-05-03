В ніч проти 3 травня невідомі безпілотники атакували будівлю Кремля. Російські ЗМІ одразу ж звинуватили Україну в замаху на вбивство Путіна, та відзвітували, що російський президент не постраждав. Українська сторона назвала атаку дронів по Москві черговою провокацією РФ, аби створити собі новий привід для масованого обстрілу України. Тож як влаштований Білий дім Кремля, чи ночує там Путін і чи міг безпілотник долетіти з Києва до Москви – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про атаку дронів на Кремль

Вночі 3 травня поблизу Кремля було чути два потужні вибухи приблизно о 02:30 за московським часом.

Очевидці повідомляли, що бачили іскри та дим у небі, а також людей з ліхтариками біля кремлівської стіни. Наступного дня пообіді в мережі почали з’являтися відео, на яких видно, як невідомий безпілотник вибухає над дахом Кремля, і починається невелика пожежа.

Реакція російської влади

У пресслужбі Кремля одразу повідомили, що нібито обидва дрони були знищені у повітрі, й заявили, що Москва розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію та “спробу замаху на Путіна”, а також пригрозили – РФ “залишає за собою право відповісти за спробу удару по Кремлю”, після чого Україну сколихнула масштабна повітряна тривога.

Чи міг Путін бути у будівлі Кремля під час атаки дронів

Московський Кремль – це одна з найбільших фортець, яка, до речі, є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Він вважається політичним центром Росії. У Володимира Путіна є власна квартира на території Кремля, де він, як повідомляють російські ЗМІ, проводить політичні зустрічі й навіть приймав лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Що цікаво, минулого тижня Путін розповідав на російському телебаченні, що останнім часом часто залишається там ночувати, але чомусь саме цієї “фатальної” ночі його там не було.

Путін “нє пострадал”

Секретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що диктатора в момент атаки дронів у резиденції не було, бо він працює в Огарєво.

– Унаслідок терористичного акту президент Російської Федерації не постраждав. Графік його роботи змін не зазнав, триває у звичайному режимі, – зазначив він.

Чому ймовірна атака на Кремль не була спробою вбивства Путіна

Марк Галеотті, політолог і експерт з питань безпеки Росії, сказав, що напад, швидше за все, не був спрямований на самого Путіна.

– Він, як відомо, рідко буває в Кремлі, не кажучи вже про те, щоб залишатися там на ніч, і там не було запланованих ранкових зустрічей чи подібних, які могли б змусити припустити, що він може перебувати там у своїй (палацовій) квартирі. До того ж, як я розумію, досить добре захищеній. Не зовсім бункер, але щось, що важко вразити будь-чим, не здатним зробити кілька різких поворотів, що зробить його вразливим, – написав Галеотті у Twitter.

Він зазначив, що якщо це справді була атака з боку України, що не було доведено, це був, імовірно, “дієвий удар, демонстрація спроможності та декларація про наміри”. Це скаже Росії: “Не думайте, що Москва безпечна”.

Реакція України

В Офісі президента Зеленського заявили, що жодного стосунку до БпЛА над Кремлем не мають. Україна веде суто оборонну війну і не вражає об’єкти на території Російської Федерації. А те, що сталося вночі у Москві, свідчить, що Росія явно готує масштабний терористичний акт проти України. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє “дрони над Кремлем”.

– По-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об’єкти на території Російської Федерації. Навіщо? Це не вирішує жодного воєнного завдання. Але дає підстави РФ виправдати свої атаки по цивільних… По-друге, ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках РФ. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об’єктах чи на території Кремля може свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому військторгу, – написав у своєму Twitter Михайло Подоляк.

Як прокоментував CNN речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, Росія назвала цей інцидент “терористичним актом”, звинувативши Україну в спробі вбити президента Володимира Путіна, і це звинувачення, за словами Никифорова, було радше спрямоване проти Москви.

– Теракт — це зруйновані житлові будинки в Дніпрі та Умані, або ракетний удар по колії на Краматорському вокзалі й багато інших трагедій. Те, що сталося в Москві, очевидно, є ескалацією настроїв напередодні 9 травня, — сказав він.

Сам президент Зеленський під час брифінгу заявив, що ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву.

– Ми боремося за власну територію, захищаємо свої села і міста, нам зброї не вистачає саме для цього, ми не можемо використовувати будь-що будь-де. Тому ми не атакували Путіна. Ми це трибуналу залишимо, – сказав Зеленський.

Що це було? Мабуть, НЛО

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі Радіо.Свобода висловив сумніви щодо справжності того відео, яке лише через 12 годин після начебто атаки дронів випливло у соцмережі.

– Там прапор на відео видно, який навіть не похитнувся, і жодних якихось наслідків від цього немає. Якщо таким чином Росія намагається, це моя особиста думка, не думка Повітряних сил, показати якусь ескалацію з боку України, якісь агресивні дії, то Росія так робить завжди. Постійно звинувачуючи, вони навіть розповідають, що ми по своїх будинках ракетами б’ємо, власне, тут саме такий варіант, – сказав Ігнат.

Якою може бути “відповідь Кремля”

Жодного ядерного асиметричного удару не буде, хоча хтось, на зразок Медвєдєва, це може заявити, пояснює виконавчий директор UIF Вадим Денисенко.

На його думку, Кремль може зробити жорстку заяву і навіть ударити кількома Кинджалами по центру Києва.

– Виключати цього не можна, тому будьте обережні. Хоча вірогідність удару саме сьогодні відносно невелика, – сказав Денисенко.

Він зазначив, що нині головна проблема Москви – що робити з парадом 9 травня. Скасувати – означає слабкість влади. Не скасовувати – небезпечно, і всі почнуть говорити про двійників з потрійною силою.

– Путін боягуз. І це для нього найскладніше питання.

Денисенко зазначив, що судячи з усього, в Росії зараз з’являться конспірологічні версії, що безпілотник запустив хтось із росіян-недругів Шойгу та Герасимова. Тепер Путін повинен розпочати чистки у вищому командуванні російської армії. А це якраз на руку тому самому Пригожину.

Чи міг український безпілотник долетіти до Москви?

Подолати сотні кілометрів та систем протиповітряної оборони й безперешкодно вдарити по будівлі Кремля, – це просто абсурд, каже військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Він зазначає, що у Росії немає жодних доказів, що то були саме українські безпілотники. Але якщо припустити, що таке сталося, то це безпрецедентний удар по репутації Москви.

– Припустимо, якщо Україна завдала цього удару, то які профіти, крім демонстрації того, що ми це можемо зробити, підкреслення бездарності російської ППО, що і так уже давно відомо, і психологічного ефекту? Та, власне, більше ніяких. З іншого боку… З іншого боку, Росія за допомогою цього удару може почати виправдовувати свої воєнні злочини, як скоєні, так і ті, що готується вчинити. Просто їй потрібен був тригер, спусковий гачок.

Тим часом фахівець з безпілотників з Центру військово-морського аналізу США Семюель Бендет сказав, що атака на Кремль була здійснена “відносно досвідченим оператором”, судячи з відео другого рейду безпілотника, “він виглядає так, ніби у нього тонкі крила”.

– Це вказує на те, що атака була здійснена відомим оператором, хоча і не обов’язково державним суб’єктом, з використанням такого безпілотника, як Mugin-5 китайського виробництва вартістю 9 500 доларів США. Дрони з фіксованим крилом мають більшу дальність і час польоту, ніж прості й дешеві квадрокоптери, а такий апарат, як Mugin-5, теоретично може літати протягом 7 годин зі швидкістю близько 75 миль/год, що робить можливою роботу на великій відстані, – пояснив він.

Аналітики також припускають, що це міг бути український безпілотник UJ-22, який має схожу швидкість і дальність польоту, згідно з даними на сайті виробника, але короткі кадри й труднощі з розгортанням до чіткого зображення означають, що будь-яка точна ідентифікація неможлива.

Реакція світу

У Сполучених Штатах заявили, що ще збирають докази імовірної атаки дронів на будівлю Кремля і що в Білому домі про інцидент нічого не знали.

– Що б не сталося, попереднього попередження не було, — сказав представник США CNN.

Інший чиновник США сказав CNN, що вони досі працюють над оцінкою претензій Росії й ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не можуть підтвердити російські повідомлення про те, що Україна рано вранці в середу завдала удару по Володимиру Путіну з безпілотника.

– Ми просто не знаємо, ми сприймаємо все, що надходить з Кремля, з великою пересторогою, – сказав він.

Блінкен зазначив, що ця війна вже є стратегічною поразкою Росії, і США впевнені, що Україна поверне собі більшу частину своїх земель у будь-якому контрнаступі.

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