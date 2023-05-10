Нейтралитет означает стать на сторону агрессора: Германия призвала Китай не помогать РФ в обходе санкций

Германия хочет, чтобы Китай пообещал, что не будет помогать России избежать европейских санкций, впрочем, в Пекине предостерегают Берлин и Европу от разрыва экономических связей с Россией.

Об этом во время совместной пресс-конференции глав МИД Китая и Германии заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

По ее словам, введенные санкции со стороны ЕС против России не должны “подрываться обходным путем”.

— Особенно критично, если российские оружейные компании получат товары, связанные с войной, — сказала она, добавив, что все страны, включая Китай, должны принять меры, чтобы обязать свои компании.

Бербок приветствовала недавний телефонный разговор лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвала Китай играть более решительную роль в прекращении войны России в Украине.

— Нейтралитет означает стать на сторону агрессора, — сказала Бербок.

Со своей стороны министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил обеспокоенность в связи с растущими разговорами о том, что Европа “де-рискует” своими отношениями с Китаем.

Согласно сообщению Государственного департамента США, это означает, что “финансовые учреждения прекращают или ограничивают деловые отношения с клиентами или категориями клиентов с целью избежания, а не управления риском”.

— Если реальность устранения влияния Китая осуществляется во имя искоренения рисков, то на самом деле это устранение возможностей, устранение сотрудничества, устранение стабильности и устранение развития, — заявил Цинь Ган.

По его словам, Китай и Европа должны “решительно противостоять так называемому “разъединению” и сохранять высокую степень бдительности против новой холодной войны”.

Германия, Китай и Европа должны объединить усилия, чтобы защитить стабильность и бесперебойность глобальных промышленных цепей и цепей поставок, добавил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, выступая во вторник в Европарламенте, призвал к более разнообразным европейским торговым связям, включая новые соглашения с такими странами, как Мексика, Индия, Австралия и Кения.

Президент Европейского Совета Урсула фон дер Ляйен также призвала снизить риски в отношениях ЕС с Китаем с помощью дипломатии, а не разрыва отношений.

Источник : CNN

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