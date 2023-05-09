Китай стремится к миру в Украине, поэтому продолжит контактировать со всеми сторонами войны — глава МИД
Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами в российско-украинской войне.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Бербок сказала, что Пекин может сыграть решающую роль в прекращении войны России против Украины как постоянный член Совета Безопасности ООН.
Впрочем, Цинь Ган заявил, что Китай имеет другую позицию.
— Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и ответственная большая страна Китай не будет наблюдать за пожаром с другого берега и не будет подливать масла в огонь, — заявил он.
Комментируя предложение Европейского Союза внести несколько китайских компаний в черный список в рамках нового пакета санкций против России, Цинь заявил, что Пекин “решительно выступает против того, чтобы некоторые страны использовали свои так называемые законы для введения юрисдикции и односторонних санкций против других стран, включая Китай”.
Глава МИД Китая добавил, что Пекин “будет принимать необходимые ответные меры и решительно защищать законные права и законные интересы китайских предприятий”.
Напомним, в феврале текущего года Китай призвал к прекращению огня и мирным переговорам по российско-украинской войне.
Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны “избегать разжигания пламени и обострения напряженности” в надежде не допустить “дальнейшего ухудшения ситуации или выхода кризиса из-под контроля”.
Кроме того, в апреле 2023 года глава МИД Китая заявил, что Пекин держится беспристрастной позиции в отношении “кризиса в Украине” и не планирует давить на другие страны.
Источник: phoenix
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