Китай стремится к миру в Украине, поэтому продолжит контактировать со всеми сторонами войны — глава МИД

Китай будет поддерживать связь со всеми сторонами в российско-украинской войне.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Бербок сказала, что Пекин может сыграть решающую роль в прекращении войны России против Украины как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Впрочем, Цинь Ган заявил, что Китай имеет другую позицию.

— Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и ответственная большая страна Китай не будет наблюдать за пожаром с другого берега и не будет подливать масла в огонь, — заявил он.

Комментируя предложение Европейского Союза внести несколько китайских компаний в черный список в рамках нового пакета санкций против России, Цинь заявил, что Пекин “решительно выступает против того, чтобы некоторые страны использовали свои так называемые законы для введения юрисдикции и односторонних санкций против других стран, включая Китай”.

Глава МИД Китая добавил, что Пекин “будет принимать необходимые ответные меры и решительно защищать законные права и законные интересы китайских предприятий”.

Напомним, в феврале текущего года Китай призвал к прекращению огня и мирным переговорам по российско-украинской войне.

Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны “избегать разжигания пламени и обострения напряженности” в надежде не допустить “дальнейшего ухудшения ситуации или выхода кризиса из-под контроля”.

Кроме того, в апреле 2023 года глава МИД Китая заявил, что Пекин держится беспристрастной позиции в отношении “кризиса в Украине” и не планирует давить на другие страны.

Источник: phoenix

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