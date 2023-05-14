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G7 и ЕС хотят запретить возобновлять поставки газа РФ на маршрутах в Европу — FT

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Страны Большой семерки и ЕС намерены запретить импорт российского газа на тех маршрутах, где Москва ранее прекратила поставки.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что такое решение станет первым случаем блокирования западными государствами трубопроводной торговли газом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

— Решение, которое должно быть окончательно принято лидерами G7 на саммите в Хиросиме (Япония) на следующей неделе, предотвратит восстановление экспорта трубопроводного газа РФ по маршрутам в такие страны, как Польша и Германия, куда Кремль прекратил поставки в прошлом году, — пишет издание.

Один из чиновников, который говорил на условиях анонимности, сказал FT, что этот шаг был сделан для того, чтобы “убедиться, что партнеры не изменят свое мнение в гипотетическом будущем”.

Хотя эти меры вряд ли повлияют на потоки газа, они подчеркивают глубокую решимость Брюсселя сделать окончательным быстрый и болезненный отход от десятилетий зависимости от российских энергоносителей, указывает издание.

Запрет является очень символичным, поскольку в начале войны ЕС избегал нацеливаться на трубопроводные потоки, учитывая свою огромную зависимость от российского газа.

Запрет обсуждается дипломатами как часть нового одиннадцатого пакета санкций ЕС против РФ. В то же время в Еврокомиссии заявили, что не комментируют обсуждение санкций или утечки информации.

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Санкції проти Рос

Источник: Financial Times
ЕС, Война в Украине, Газ, Экспорт, Россия, Санкції проти Росії
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