РФ в разы сократила количество своих войск в Беларуси: в ГПСУ озвучили цифру

На территории Беларуси существенно уменьшилось количество российских войск. Они проходят там подготовку, после чего РФ перебрасывает подразделения на Восток Украины для пополнения рядов оккупантов.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире национального телемарафона Єдині новини.

По его словам, по состоянию на 15 мая ситуация на северной границе остается полностью контролируемой. Нет признаков, что РФ формирует группировку, которая могла бы совершить повторное вторжение в Украину с севера.

– По нашим данным, на территории соседней страны находятся около 2,5 тыс. военнослужащих РФ, которые, как правило, привлечены к подготовке или к учениям на полигонах Беларуси, — отметил Демченко.

Он добавил, что Беларусь не прекращает поддержку агрессора, предоставляя войскам РФ свою инфраструктуру, базы, воздушное пространство.

– Но количество военнослужащих сейчас значительно ниже, чем было еще несколько месяцев тому назад. Как мы ранее сообщали, количество российских военных в Беларуси могло достигать и 10-11 тыс. человек одномоментно, — отметил Демченко.

По данным ГПСУ, как правило, подготовленные на территории Беларуси подразделения российских военных возвращаются в РФ. А дальше их могут перебрасывать на Восток Украины, где происходят полномасштабные бои, для пополнения сил оккупантов.

Демченко уточнил, что в последнее время РФ больше выводит подразделения из Беларуси, чем заводит туда: замена выведенных сил “фактически не происходит”.

В начале апреля появилась информация, что РФ перебрасывала из Беларуси до 4 тыс. военных для пополнения огромных потерь в Бахмуте и Авдеевке Донецкой области.

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