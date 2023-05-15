РФ в рази скоротила кількість своїх військ у Білорусі: в ДПСУ озвучили цифру

На території Білорусі суттєво зменшилася кількість російських військ. Вони проходять там підготовку, після чого РФ перекидає підрозділи на Схід України для поповнення лав окупантів.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, станом на 15 травня ситуація на північному кордоні залишається повністю контрольованою. Не помічено, щоб РФ формувала угрупування, яке б могло здійснити повторне вторгнення в Україну з півночі.

– За нашими даними, на території сусідньої країни знаходяться близько 2,5 тис. військовослужбовців РФ, які як правило залучені до підготовки чи до навчань і перебувають на полігонах Білорусі, – зазначив Демченко.

Він додав, що Білорусь не припиняє підтримку агресора, надаючи військам РФ свою інфраструктуру, бази, повітряний простір.

– Але та кількість військовослужбовців наразі є значно нижчою, ніж було ще кілька місяців тому. Як ми раніше повідомляли, кількість російських військових в Білорусі могла сягати і 10-11 тис. осіб одномоментно, – наголосив Демченко.

За даними ДПСУ, як правило підготовлені на території Білорусі підрозділи російських військових повертаються до РФ. А далі їх можуть перекидати на Схід України, де відбуваються повномасштабні бої, для поповнення сил окупантів.

Демченко уточнив, що останнім часом РФ більше виводить підрозділи з Білорусі, ніж заводить туди: заміни виведених сил “фактично не відбувається”.

На початку квітня з’явилася інформація, що РФ перекидала з Білорусі до 4 тис. військових для поповнення величезних втрат у Бахмуті та Авдіївці Донецької області.

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