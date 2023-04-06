РФ перебрасывает из Беларуси до 4 тыс. военных для пополнения потерь в Бахмуте и Авдеевке

Апрель, 06 в 16:25

Оккупационные войска испытывают острую нехватку в живой силе из-за огромных потерь на Донецком направлении, в частности в районе Бахмута и Авдеевки, поэтому сейчас РФ пытается отправить из Беларуси около 4 тыс. военных, которые прошли обучение на местных полигонах.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

— Стало известно о том, что в Беларуси формируются эшелоны, РФ пытается отправить людей, которых обучали на полигонах – в целом около 4 тыс. человек, — объяснил он.

Военный также напомнил, что именно столько оккупантов за прошедшую неделю было уничтожено на этом направлении и таким образом РФ пытается восполнить потери.

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Говоря об оперативной ситуации, Дмитрашковский сообщил, что враг пытается атаковать позиции вблизи Авдеевки и Марьинки — за минувшие сутки было 34 попытки, в том числе три ночью.

А на Запорожском направлении оккупанты, по его словам, продолжают работу над фортификационными и противотанковыми сооружениями.

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