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Украина
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Еще немного, и ВСУ будут готовы к контрнаступлению – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина не имеет секретов относительно будущего контрнаступления ВСУ от своих друзей, но они есть от России.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

— Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время, — подчеркнул глава государства, добавив, что не может поделиться деталями.

По его словам, поддержка Великобритании “поможет нам быть сильнее”.

Накануне в интервью The Washington Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны начнется, когда Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

Он подчеркнул, что в этом Киеву помогают партнеры — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Словакия, Польша и другие.

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Источник: ВВС
Война в Украине, Великобритания, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
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