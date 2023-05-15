Еще немного, и ВСУ будут готовы к контрнаступлению – Зеленский

Украина не имеет секретов относительно будущего контрнаступления ВСУ от своих друзей, но они есть от России.

Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

— Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень много. Мы будем готовы через некоторое время, — подчеркнул глава государства, добавив, что не может поделиться деталями.

По его словам, поддержка Великобритании “поможет нам быть сильнее”.

Накануне в интервью The Washington Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Сил обороны начнется, когда Украина получит минимум, с которым сможет вырваться вперед.

Он подчеркнул, что в этом Киеву помогают партнеры — Великобритания, Франция, Германия, Италия, Словакия, Польша и другие.

Источник : ВВС

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