Зеленський та Сунак обговорили створення коаліції винищувачів: деталі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський обговорили створення коаліції винищувачів.

Про це пише Sky News.

– Я бачу, що найближчим часом ви почуєте деякі, я думаю, дуже важливі рішення, але ми повинні ще трохи попрацювати над цим, – сказав Зеленський.

The Guardian вказує, що за словами Сунака, Велика Британія “відносно скоро” почне навчати українських пілотів користуватися західними винищувачами. Водночас прем’єр називає постачання літаків “непростим завданням”.

– Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають підтримку Володимиру і Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації – це не просте завдання, – сказав Сунак.

Він додав, що Велика Британія може відігравати велику роль не лише у наданні Україні літаків, а і в підготовці пілотів та логістики.

Раніше пресслужба британського уряду повідомила, що Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України сучасних винищувачів F-16.

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