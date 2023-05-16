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Кулеба назвал пять причин, почему Украине должны предоставить истребители F-16

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Предоставив Украине истребители F-16, США не только спасут множество жизней и обеспечат успех ВСУ на поле боя, но и помогут смягчить продовольственный кризис и обеспечить долгосрочную стабильность в Европе.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Policy.

— Во-первых, Украине нужны современные самолеты для усиления нашей противовоздушной и противоракетной обороны, спасения жизней и защиты мирных жителей. Российские ракеты и дроны по ночам наносят удары по нашим мирным городам, убивая спящих людей и, что особенно трагично, детей, — говорится в сообщении.

По его словам, F-16 будут работать как одна комбинированная система с наземной ПВО, что позволит украинской ПВО сбивать российские ракеты задолго до того, как они кого-то убьют или уничтожат очередной энергообъект.

Во-вторых, Украине нужны современные самолеты для поддержки Сухопутных войск. Превосходство в воздухе нужно как предварительное условие для любых успешных наступательных операций в соответствии с военной доктриной США и НАТО, отметил министр.

Истребители F-16 позволят Украине контролировать небо, защищать свои войска, уменьшать потери и повышать шансы пилотов выжить в воздушных боях.

Следующей причиной в пользу предоставления Украине самолетов западного образца глава МИД называет безопасность Черноморского зернового коридора.

— Это позволит нам полностью восстановить экспорт продуктов питания из Украины, не полагаясь на постоянное отсутствие “доброй воли” со стороны России. Эскадрилья хорошо оснащенных F-16 позволит нам держать российские военные корабли и боевые самолеты подальше от морского маршрута зернового коридора, — добавил он.

Также Кулеба считает, что опыт Украины в боевых действиях с РФ на F-16 пойдет на пользу и ВВС США, ведь “позволит значительно модернизировать ВВС США, не подвергая опасности жизни американцев”.

Кроме того, самолеты F-16 в руках украинских пилотов будут служить сильным сдерживающим фактором для любых будущих попыток России перекроить границы в Европе, обеспечив долгосрочную стабильность на континенте.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Украине нужны истребители только для обороны и сдерживания.

— Вместо того, чтобы сосредотачиваться на опасениях, которые никогда не материализуются, мы призываем Соединенные Штаты и их союзников рассмотреть преимущества предоставления Украине F-16, — резюмировал Кулеба.

Ранее стало известно, что Великобритания летом начнет обучение украинских пилотов, а также ведет переговоры с другими странами по отправке в Украину современных истребителей F-16.

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Источник: Foreign Policy

Винищувач F-16, Истребители для Украины, Дмитрий Кулеба
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