Кулеба назвав п’ять причин, чому Україні мають надати винищувачі F-16

Надавши Україні винищувачі F-16, США не лише врятують безліч життів і забезпечать успіх ЗСУ на полі бою, а й допоможуть пом’якшити продовольчу кризу і забезпечити довгострокову стабільність у Європі.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у статті для Foreign Policy.

– По-перше, Україні потрібні сучасні літаки для посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони, порятунку життів і захисту мирних жителів. Російські ракети і дрони ночами завдають ударів по наших мирних містах, вбиваючи сплячих людей і, що особливо трагічно, дітей, – йдеться у повідомленні.

За його словами, F-16 працюватимуть як одна комбінована система з наземною ППО, що дасть змогу українській ППО збивати російські ракети задовго до того, як вони когось уб’ють або знищать черговий енергооб’єкт.

По-друге, Україні потрібні сучасні літаки для підтримки Сухопутних військ. Перевага в повітрі потрібна як попередня умова для будь-яких успішних наступальних операцій відповідно до військової доктрини США і НАТО, відзначив міністр.

Винищувачі F-16 дадуть змогу Україні контролювати небо, захищати свої війська, зменшувати втрати і підвищувати шанси пілотів вижити в повітряних боях.

Наступною причиною на користь надання Україні літаків західного зразка глава МЗС називає безпеку Чорноморського зернового коридору.

– Це дозволить нам повністю відновити експорт продуктів харчування з України, не покладаючись на постійну відсутність “доброї волі” з боку Росії. Ескадрилья добре оснащених F-16 дасть нам змогу тримати російські військові кораблі та бойові літаки подалі від морського маршруту зернового коридору, – додав він.

Також Кулеба вважає, що досвід України в бойових діях з РФ на F-16 піде на користь і ВПС США, адже “дасть змогу значно модернізувати ВПС США, не наражаючи на небезпеку життя американців”.

Окрім того, літаки F-16 в руках українських пілотів слугуватимуть сильним стримувальним фактором для будь-яких майбутніх спроб Росії перекроїти кордони в Європі, забезпечивши довгострокову стабільність на континенті.

Міністр закордонних справ наголосив, що Україні потрібні винищувачі лише для оборони і стримування.

– Замість того, щоб зосереджуватися на побоюваннях, які ніколи не матеріалізуються, ми закликаємо Сполучені Штати та їхніх союзників розглянути переваги надання Україні F-16, – резюмував Кулеба.

Раніше стало відомо, що Велика Британія влітку почне навчання українських пілотів, а також веде переговори з іншими країнами щодо відправлення до України сучасних винищувачів F-16.

Джерело: Foreign Policy

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