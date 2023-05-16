Украина хочет получить от 40 до 50 истребителей F-16 — Минобороны

Украина хочет получить от 40 до 50 современных истребителей F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты неба от российских ракетных атак.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на советника главы Минобороны Юрия Сака.

Официальный Киев заявляет о потребности в современных самолетах особенно после того, как с марта российская авиация стала запускать по Украине управляемые авиабомбы.

В настоящее время Украине нечем остановить российские самолеты, несущие эти бомбы, сказал Сак.

— Все понимают, что эта тема назрела. Если сравнить с тем, что было три месяца назад, когда мы просили танки, то сегодня все говорят о реактивной коалиции. Мы понимаем, что наша противовоздушная оборона не будет полной без истребителей, F-16, — сказал советник главы Минобороны Юрий Сак.

Юрий Сак также заявил, что президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос о боевых самолетах стал главным на саммите Большой семерки G7 в Хиросиме, а затем и на саммите НАТО в Литве в июле.

Украинский президент получил заверения от западных лидеров, что они обсудят вопрос авиации в ближайшие дни.

Хотя Великобритания, Италия, Франция и Германия не могут предложить F-16, Сак сказал, что они имеют важный голос в международной коалиции и могут подтолкнуть таких союзников, как США и Турция.

Ранее пресс-секретарь британского премьера Риши Сунака сообщил, что Великобритания не будет предоставлять Украине свои истребители, поскольку украинские военные выбрали именно американские самолеты F-16.

Источник : Politico

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