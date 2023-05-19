Саудовская Аравия готова стать посредником между Украиной и Россией

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман аль Сауд сказал, что королевство готово приложить усилия для посредничества между Россией и Украиной.

Об этом сообщает агентство Associated Press, отмечая, что в прошлом году Саудовская Аравия выступила посредником в обмене пленными.

Соответствующее заявление кронпринц сделал на саммите Лиги арабских государств, который стартовал 19 мая в Джидде.

— Мы поддерживаем усилия, которые способствуют урегулированию украинского “конфликта”, — сказал бин Салман.

В начале 2022 года Саудовская Аравия пообещала предоставить Украине $400 млн помощи и голосовала за резолюции ООН, призывающие Россию прекратить вторжение и воздержаться от аннексии украинской территории.

В то же время официальная Джидда сопротивляется давлению со стороны США по увеличению добычи нефти, чтобы уменьшить доходы России.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Лиги пригласил ее участников к прямому сотрудничеству ради спокойствия и блага людей всех наций. Кроме того он призвал помочь спасти украинцев из российского плена.

Источник : AP

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