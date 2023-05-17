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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Президент ЮАР собирается в Украину, чтобы обсудить африканский “мирный план”

президент ПАР Сиріл Рамафоса
Фото: Depositphotos

Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским сказал, что хочет приехать в Украину в составе миссии от нескольких стран Африки.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Украинской правде.

— Во время телефонного разговора 13 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса действительно информировал Владимира Зеленского о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран, — сказал Никифоров.

По его словам, президент Украины приветствовал такую мирную инициативу. Никифоров добавил, что Зеленский готов принять высоких гостей в Украине, выслушать их предложения, рассказать об украинской формуле мира и пригласить присоединиться к ее реализации.

Накануне СМИ сообщали, что Рамафоса заявил, что африканские страны предложили “мирную инициативу”, чтобы помочь положить конец войне между Украиной и РФ.

По его словам, делегация лидеров африканских государств в рамках “миротворческой миссии” планирует посетить Москву и Киев, чтобы представить план. Он также сказал, что Зеленский и Путин согласились принять делегацию для обсуждения потенциального мирного плана.

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Президент ЮАР собирается в Украину, чтобы обсудить африканский “мирный план”

Источник: Украинская правда
Африка, Война в Украине, Офис президента, ПАР, Украина
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