Саудівська Аравія готова стати посередником між Україною та Росією

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд сказав, що королівство готове докласти зусиль для посередництва між Росією і Україною.

Про це повідомляє агентство Associated Press, зазначаючи, що минулого року Саудівська Аравія виступила посередником в обміні полоненими.

Відповідну заяву кронпринц зробив на саміті Ліги арабських держав, який стартував 19 травня у Джидді.

— Ми підтримуємо зусилля, які сприяють урегулюванню українського “конфлікту”, – сказав бін Салман.

На початку 2022 року Саудівська Аравія пообіцяла надати Україні $400 млн допомоги та голосувала за резолюції ООН, що закликають Росію припинити вторгнення і утриматися від анексії української території.

Водночас офіційна Джидда чинить опір тиску з боку США щодо збільшення видобутку нафти, щоб зменшити доходи Росії.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Ліги запросив її учасників до прямої співпраці заради спокою і блага людей всіх націй. Крім того він закликав допомогти врятувати українців із російського полону.

Джерело : AP

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