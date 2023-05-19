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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Саудівська Аравія готова стати посередником між Україною та Росією

Мухаммад бін Салман аль Сауд і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман аль Сауд сказав, що королівство готове докласти зусиль для посередництва між Росією і Україною.

Про це повідомляє агентство Associated Press, зазначаючи, що минулого року Саудівська Аравія виступила посередником в обміні полоненими.

Відповідну заяву кронпринц зробив на саміті Ліги арабських держав, який стартував 19 травня у Джидді.

— Ми підтримуємо зусилля, які сприяють урегулюванню українського “конфлікту”, – сказав бін Салман.

На початку 2022 року Саудівська Аравія пообіцяла надати Україні $400 млн допомоги та голосувала за резолюції ООН, що закликають Росію припинити вторгнення і утриматися від анексії української території.

Водночас офіційна Джидда чинить опір тиску з боку США щодо збільшення видобутку нафти, щоб зменшити доходи Росії.

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті Ліги запросив її учасників до прямої співпраці заради спокою і блага людей всіх націй. Крім того він закликав допомогти врятувати українців із російського полону.

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Джерело: AP
Війна в Україні, Росія, Саудівська Аравія, Україна
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