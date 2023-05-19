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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Можем быть едины в спасении наших людей из российских тюрем – Зеленский в Саудовской Аравии

Зеленський у Саудівській Аравії
Фото: Офис президента

Агрессия России происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Украине же удается одерживать победы в войне тогда, когда ее враг имеет в руках больше оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.

— Россия слабая. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее в руках больше оружия. Ее агрессивность происходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не пройдет никогда. И Украина это доказывает, так же как и доказывает ваша Лига, — заявил Зеленский.

Глава государства пригласил участников Лиги к прямому сотрудничеству с любыми из посредников Украины ради спокойствия и блага людей всех наций.

Он призвал участников саммита помочь защитить наших людей, включая украинское мусульманское сообщество.

— Веками крымские татары будут оставаться интегральной частью мусульманского сообщества, но они первыми пострадали от российской оккупации. И по сей день большинство из них являются жертвами репрессии на оккупированной территории Крыма, — добавил он.

Зеленский напомнил, что Киев уже имеет положительный опыт с Джиддой по освобождению наших людей, захваченных Россией. Президент выразил уверенность, что этот опыт можно расширить.

— Даже если на этом саммите есть люди, которые имеют другой взгляд на нашу землю и называют это конфликтом, я уверен, что мы можем быть едины в том, чтобы спасти наших людей из решетки российских тюрем, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил уверенность, что никто из участников саммита не согласился бы отдать отдать захватчикам треть своей страны, и никто бы из них не смотрел без боя, как чужие люди воруют детей вашего народа. Он напомнил, что Россия похитила сотни украинских детей, которых разлучила с родными, и теперь учит ненавидеть их.

Зеленский сказал также подчеркнул, что никто бы из этих стран не смирился, если бы кто-то захватил АЭС, чтобы шантажировать мир ядерным бедствием.

Как известно, 19 мая Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Кроме выступления на саммите у него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и другие двусторонние переговоры.

Война в Украине, Владимир Зеленский, Саудівська Аравія
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