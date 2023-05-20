Зеленский на полях саммита G7 провел встречу с Шольцом и Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
С главой правительства ФРГ Зеленский обсудил первые результаты его визита в Германию, который состоялся 13 мая.
Он поблагодарил Берлин за мощную оборонную помощь, которую получает Киев.
Отмечается, что президент и канцлер скоординировали позиции накануне заседания саммита G7 в Хиросиме.
Глава государства поблагодарил Париж за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины, а также отметил важность поддержки Францией коалиции истребителей и участия страны в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов.
Как сообщили в Офисе президента, Зеленский отметил приоритетность реализации украинской формулы мира и привлечения к этому процессу как можно большего количества стран.
Ранее на полях саммита G7 Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджой Мелони.