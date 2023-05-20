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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский на полях саммита G7 провел встречу с Шольцом и Макроном

Володимир Зеленський та Олаф Шольц
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Японию провел встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

С главой правительства ФРГ Зеленский обсудил первые результаты его визита в Германию, который состоялся 13 мая.

Он поблагодарил Берлин за мощную оборонную помощь, которую получает Киев.

Отмечается, что президент и канцлер скоординировали позиции накануне заседания саммита G7 в Хиросиме.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон

Встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Фото: Офис президента

Глава государства поблагодарил Париж за важные решения по военной и гуманитарной поддержке Украины, а также отметил важность поддержки Францией коалиции истребителей и участия страны в тренировочной миссии по подготовке украинских пилотов.

Как сообщили в Офисе президента, Зеленский отметил приоритетность реализации украинской формулы мира и привлечения к этому процессу как можно большего количества стран.

Ранее на полях саммита G7 Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджой Мелони.

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Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Еммануель Макрон, Німеччина, Олаф Шольц, Франция, Япония
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