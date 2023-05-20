Зеленський на полях саміту G7 провів зустріч з Шольцом та Макроном

Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Японії провів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

З головою уряду ФРН Зеленський обговорив перші результати його візиту до Німеччини, який відбувся 13 травня.

Він подякував Берліну за потужну оборонну допомогу, яку отримує Київ.

Зазначається, що президент та канцлер скоординували позиції напередодні засідання саміту G7 у Хіросімі.

Глава держави подякував Парижу за важливі рішення щодо військової та гуманітарної підтримки України, а також відзначив важливість підтримки Францією коаліції винищувачів та участі країни у тренувальній місії з підготовки українських пілотів.

Як повідомили в Офісі президента, Зеленський наголосив на пріоритетності реалізації української формули миру та залучення до цього процесу якомога більшої кількості країн.

Раніше на полях саміту G7 Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком та главою уряду Італії Джорджою Мелоні.

Джерело : Офіс президента

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