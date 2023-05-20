Зеленский в Японии встретился с премьерами Великобритании и Италии

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита стран Группы семи встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил Риши Сунака за лидерство Соединенного Королевства в международной коалиции истребителей для Вооруженных сил Украины.

Стороны также обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Британию 14 мая.

Президент и премьер обменялись мнениями по координации позиции накануне участия Владимира Зеленского в саммите Большой семерки.

Кроме того, президент Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и подчеркнул, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией по двусторонним отношениям.

Также у Владимира Зеленского должна состояться встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.