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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Зеленский в Японии встретился с премьерами Великобритании и Италии

Зеленський Сунак
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита стран Группы семи встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджей Мелони.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил Риши Сунака за лидерство Соединенного Королевства в международной коалиции истребителей для Вооруженных сил Украины.

Стороны также обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Британию 14 мая.

Президент и премьер обменялись мнениями по координации позиции накануне участия Владимира Зеленского в саммите Большой семерки.

Кроме того, президент Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и подчеркнул, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией по двусторонним отношениям.

Также у Владимира Зеленского должна состояться встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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Источник: Офис президента
G7, Италия, Великобритания, Велика сімка, Владимир Зеленский, Ріші Сунак
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