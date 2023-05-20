Зеленский в Японии встретился с премьерами Великобритании и Италии
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита стран Группы семи встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и главой правительства Италии Джорджей Мелони.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Зеленский поблагодарил Риши Сунака за лидерство Соединенного Королевства в международной коалиции истребителей для Вооруженных сил Украины.
Стороны также обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Британию 14 мая.
Президент и премьер обменялись мнениями по координации позиции накануне участия Владимира Зеленского в саммите Большой семерки.
Кроме того, президент Зеленский встретился с премьером Италии Джорджей Мелони и подчеркнул, что важно продолжать диалог между Украиной и Италией по двусторонним отношениям.
Также у Владимира Зеленского должна состояться встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.