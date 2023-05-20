Впервые с начала войны: Зеленский встретился с премьером Индии на полях саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран G7 в Японии встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава государства рассказал о потребностях в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях, а также призвал Моди присоединиться к украинской формуле мира.

— Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы. Спасибо Индии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в частности на площадках международных организаций, и за предоставление гуманитарной помощи Украине, — подчеркнул президент.

Моди в свою очередь поблагодарил за помощь, оказанную индийским студентам во время эвакуации из Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.

Владимир Зеленский 20 мая прибыл с рабочим визитом в Японию, где примет участие в саммите стран G7 .

Подробно об участии президента Украины в саммите Большой семерки — в материале на Фактах ICTV.

Источник : Офис президента

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