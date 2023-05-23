Ми готові! Блащак заявив, що Польща хоче навчати українців на F-16

Польща готова навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час пресконференції у Брюсселі.

— Ми готові, польська сторона готова навчати (українських, – Ред.) пілотів на літаках F-16. Таке навчання ще не розпочалося, – сказав Блащак.

Він сказав, що запропонував, аби таке навчання було зараховане до навчальної місії ЄС, яка здійснюється в Польщі спільно польськими та європейськими інструкторами.

За його словами, це – прекрасний приклад співпраці європейських країн щодо допомоги Україні. Блащак наголосив, що інструмент навчальної місії ЄС також дозволить повернути кошти, витрачені на навчання українських пілотів.

Польський міністр зазначив, що про початок навчання українських пілотів буде поінформовано додатково.

Кількість українських пілотів, які можуть навчатися в Польщі, залежатиме від можливостей і обов’язків Варшави, оскільки серед завдань країни – захист східних кордонів НАТО, зокрема повітряного простору Балтійських країн.

Нагадаємо, низка країн заявили про готовність навчати українських військових керувати F-16. Наприклад, Португалія не передаватиме Україні літаки F-16 у межах “коаліції винищувачів”, однак країна готова долучитися до навчання персоналу.

Джерело : Укрінформ

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