РФ имеет недостижимые цели и не выиграет войну против Украины — Милли

Страна-агрессор Российская Федерация не сможет одержать победу в полномасштабной войне против Украины, поскольку планы Москвы о захвате Донецкой и Луганской областей полностью недостижимы.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли во время онлайн-брифинга.

По его мнению, любое завершение войны происходит за столом переговоров, однако РФ не имеет никаких шансов ее выиграть.

— Все цели, которые ставила РФ, растворились в воздухе. Возможно, Путин намерен захватить Донецкую и Луганскую области, но эти цели недостижимы. А стратегические цели Украины — освободить все свои оккупированные территории, — заявил американский генерал.

Марк Милли отмечает, что боевые действия в дальнейшем будут продолжаться, однако в какой-то момент стороны могут сесть за стол переговоров.

В то же время он уверяет, что США вместе с союзниками будут помогать Украине до начала диалога между странами.

Источник : Голос Америки

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