РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Країна-агресор Російська Федерація не зможе здобути перемогу в повномасштабній війні проти України, оскільки плани Москви про захоплення Донецької та Луганської областей є повністю недосяжними.
Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час онлайн-брифінгу.
На його думку, будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів, однак РФ не має жодних шансів її виграти.
– Всі цілі, які ставила РФ, розчинилися в повітрі. Можливо, Путін має наміри захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі України – звільнити всі свої окуповані території, – заявив американський генерал.
Марк Міллі наголошує, що бойові дії надалі триватимуть, однак у якийсь момент сторони можуть сісти за стіл переговорів.
Водночас він запевняє, що США разом із союзниками допомагатимуть Україні до початку діалогу між країнами.
Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.Артур Свинаренко