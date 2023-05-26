Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі

РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Фото: Факти ICTV

Країна-агресор Російська Федерація не зможе здобути перемогу в повномасштабній війні проти України, оскільки плани Москви про захоплення Донецької та Луганської областей є повністю недосяжними.

Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час онлайн-брифінгу.

На його думку, будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів, однак РФ не має жодних шансів її виграти.

– Всі цілі, які ставила РФ, розчинилися в повітрі. Можливо, Путін має наміри захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі України – звільнити всі свої окуповані території, – заявив американський генерал.

Марк Міллі наголошує, що бойові дії надалі триватимуть, однак у якийсь момент сторони можуть сісти за стіл переговорів.

Водночас він запевняє, що США разом із союзниками допомагатимуть Україні до початку діалогу між країнами.

Читайте також
Російська ядерна зброя вже прямує до Білорусі – Лукашенко
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі

Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Донецька область, Луганська область, Марк Міллі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У районі військового аеродрому в російському Морозовську прогриміли вибухи
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Байден оголосив про зміну очільника Генерального штабу США
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Розвідувальний корабель РФ Іван Хурс був підбитий надводним дроном – Міноборони показало відео
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Зеленський про обмін полоненими: Що більше росіян візьмемо, то більше українців повернемо
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Нуланд про наслідки агресії РФ: Путін ставить під загрозу свої війська, гроші та економіку
Вікторія Нуланд
Відео
ЗРК Стріла-10: як радянський комплекс стоїть на сторожі України

Сили протиповітряної оборони не лише оберігають від атак ворога мирні населені пункти, а й працюють безпосередньо на передовій. Військові маскують систему ППО, яку застосовують для знищення повітряних цілей на малих висотах.

Артур Свинаренко
На Закарпатті виготовляють макети ПТРК Стугна: як це допомагає ЗСУ
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Відео та електронні бланки: як зміниться техогляд в Україні
Таксі
Десятки загиблих та сотні поранених щодня: як РФ потрапила в пастку у Бахмуті
Бахмут
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь