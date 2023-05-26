РФ має недосяжні цілі та не виграє війну проти України – Міллі

Країна-агресор Російська Федерація не зможе здобути перемогу в повномасштабній війні проти України, оскільки плани Москви про захоплення Донецької та Луганської областей є повністю недосяжними.

Про це заявив очільник Об’єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час онлайн-брифінгу.

На його думку, будь-яке завершення війни відбувається за столом переговорів, однак РФ не має жодних шансів її виграти.

– Всі цілі, які ставила РФ, розчинилися в повітрі. Можливо, Путін має наміри захопити Донецьку і Луганську області, але ці цілі недосяжні. А стратегічні цілі України – звільнити всі свої окуповані території, – заявив американський генерал.

Марк Міллі наголошує, що бойові дії надалі триватимуть, однак у якийсь момент сторони можуть сісти за стіл переговорів.

Водночас він запевняє, що США разом із союзниками допомагатимуть Україні до початку діалогу між країнами.

Джерело : Голос Америки

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