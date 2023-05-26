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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Україна відкриє посольство в Руанді та розширить співпрацю – МЗС

Україна відкриє посольство в Руанді та розширить співпрацю – МЗС
Фото: Факти ICTV

Україна відкриє посольство в Руанді. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до країни на сході Африки.

За словами очільника МЗС, що під час візиту до столиці Кігалі він провів переговори з міністром закордонних справ Руанди та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

Зокрема, сторони обговорили українську формулу миру та продовольчу безпеку.

– Ми маємо намір розвивати співпрацю в торгівлі, цифровізації, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці, – зазначив Кулеба.

За даними МЗС, Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який здійснив візит до Руанди з часу встановлення дипломатичних відносин.

Кулеба зазначив, що Руанда вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі.

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Джерело: МЗС
Африка, Війна в Україні, Дмитро Кулеба, МЗС України, посольства
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