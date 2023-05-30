Через збій в Україні: частина Молдови також залишилася без світла
У Молдові сьогодні зафіксували перебої з електропостачанням на тлі аварійного відключення магістральних високовольтних ліній в Україні.
Про це поінформували в Міністерстві енергетики Молдови.
Так, вранці 30 травня сталося аварійне відключення на лінії високої напруги Ісакча – Вулканешти. Причина – проведення робіт на лінії.
Крім того, відключилася високовольтна лінія Бєльці – Дністровська ТЕЦ. Спочатку в міністерстві зазначили, що відключення сталося “з невідомих причин”.
– Лінію негайно перепідключили, однак через відсутність навантаження в системі вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр і південь країни, – заявляли в Міненерго Молдови.
Пізніше у відомстві зазначили, що причина відключення лінії Бєльці – Новодністровськ – у Вінницькій області України.
Проблеми з електропостачанням спостерігалися в Кишиневі, де через відключення світла було порушено рух тролейбусів.
Електрика також зникла в місті Слободзея, деяких районах Тирасполя, в Рибниці та Кам’янці.
Фахівці Moldelectrica працюють над відновленням системи. Розподільні компанії мають перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.
Що відомо про проблеми зі світлом в Україні
Вдень 30 травня в Києві, Вінниці, Одесі, Дніпрі та інших містах України зникло світло. Причина – дисбаланс в українській енергосистемі, через який спрацювала автоматика та відключила споживачів, знизивши споживання.
Електропостачання поступово відновлюють. Зокрема, в Києві вже всі клієнти зі світлом.
За даними компанії Укренерго, близько 13:00 в енергосистемі нашої країни аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це були частково знеструмлені споживачі в низці регіонів.
Наразі відбувається заживлення споживачів: світло всім обіцяють повернути у найближчі години.
В Укренерго наголосили, що відключення електрики відбулися через технічні причини, а не через дефіцит потужності в енергосистемі.
Розпочалося розслідування причин інциденту.
Джерело: Міненерго Молдови, NewsMaker, Укренерго
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