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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Через збій в Україні: частина Молдови також залишилася без світла

електроенергія
Фото: Unsplash

У Молдові сьогодні зафіксували перебої з електропостачанням на тлі аварійного відключення магістральних високовольтних ліній в Україні.

Про це поінформували в Міністерстві енергетики Молдови.

Так, вранці 30 травня сталося аварійне відключення на лінії високої напруги Ісакча – Вулканешти. Причина – проведення робіт на лінії.

Крім того, відключилася високовольтна лінія Бєльці – Дністровська ТЕЦ. Спочатку в міністерстві зазначили, що відключення сталося “з невідомих причин”.

– Лінію негайно перепідключили, однак через відсутність навантаження в системі вона вийшла з ладу, залишивши без електрики центр і південь країни, – заявляли в Міненерго Молдови.

Пізніше у відомстві зазначили, що причина відключення лінії Бєльці – Новодністровськ – у Вінницькій області України.

Проблеми з електропостачанням спостерігалися в Кишиневі, де через відключення світла було порушено рух тролейбусів.

Електрика також зникла в місті Слободзея, деяких районах Тирасполя, в Рибниці та Кам’янці.

Фахівці Moldelectrica працюють над відновленням системи. Розподільні компанії мають перепідключити споживачів до ліній середньої та низької напруги.

Що відомо про проблеми зі світлом в Україні

Вдень 30 травня в Києві, Вінниці, Одесі, Дніпрі та інших містах України зникло світло. Причина – дисбаланс в українській енергосистемі, через який спрацювала автоматика та відключила споживачів, знизивши споживання.

Електропостачання поступово відновлюють. Зокрема, в Києві вже всі клієнти зі світлом.

За даними компанії Укренерго, близько 13:00 в енергосистемі нашої країни аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Через це були частково знеструмлені споживачі в низці регіонів.

Наразі відбувається заживлення споживачів: світло всім обіцяють повернути у найближчі години.

В Укренерго наголосили, що відключення електрики відбулися через технічні причини, а не через дефіцит потужності в енергосистемі.

Розпочалося розслідування причин інциденту.

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Джерело: Міненерго Молдови, NewsMaker, Укренерго

Відключення електроенергії, відключення світла, Молдова, Україна-Молдова
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