У Москві та Підмосков’ї прогриміли вибухи: очевидці повідомляють про безпілотники

Жителі підмосковного Одинцова повідомляють про звуки вибухів. Гучно було в багатьох населених пунктах, зокрема в районі Немчинівки, Барвихи та Новій Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Telegram-канали.

За попередніми даними, летіли безпілотники, по них відпрацювала ППО.

Також повідомляється, що кілька безпілотників збили над Істрою в Підмосков’ї. Також очевидці повідомляють про безпілотники, що летіли у бік Москви з боку Нової Риги.

Повідомляється, що ще один вибух стався близько 04:00 на 25-у поверсі житлового будинку на вулиці Атласова в Новій Москві.

За попередньою версією, у багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, який летів зі сторони Калузької області. На місці працюють екстрені служби та ФСБ.

Зазначається, що БпЛА летів на надмалій висоті та врізався в технічний поверх будинку.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости із посиланням на співрозмовника в екстрених службах, вночі ще один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад.

Telegram-канали повідомляють, що 13 безпілотників збито на підльоті в районах Рубльовка, Красногорський район, Істринський район і Нова Москва.

Мер Москви Сергій Собянін прокоментував ранкову атаку безпілотників. За його словами, внаслідок атаки БПЛА в кількох будівлях сталися незначні пошкодження. Екстрені служби перебувають на місцях подій.

Сергій Собянін запевняє, що ніхто серйозно не постраждав.

Також повідомляється, що в Москві глушать сигнали супутникової навігації – це необхідно під час атаки безпілотників, які використовують GPS для наведення. На збої в роботі GPS скаржаться таксисти і водії.

Фото: скриншот

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