У Москві та Підмосков’ї прогриміли вибухи: очевидці повідомляють про безпілотники
Жителі підмосковного Одинцова повідомляють про звуки вибухів. Гучно було в багатьох населених пунктах, зокрема в районі Немчинівки, Барвихи та Новій Москві.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Telegram-канали.
За попередніми даними, летіли безпілотники, по них відпрацювала ППО.
Також повідомляється, що кілька безпілотників збили над Істрою в Підмосков’ї. Також очевидці повідомляють про безпілотники, що летіли у бік Москви з боку Нової Риги.
Повідомляється, що ще один вибух стався близько 04:00 на 25-у поверсі житлового будинку на вулиці Атласова в Новій Москві.
За попередньою версією, у багатоповерхівку міг врізатися безпілотник, який летів зі сторони Калузької області. На місці працюють екстрені служби та ФСБ.
Зазначається, що БпЛА летів на надмалій висоті та врізався в технічний поверх будинку.
Як повідомляють пропагандисти РИА Новости із посиланням на співрозмовника в екстрених службах, вночі ще один безпілотник влучив у верхні поверхи житлового будинку на вул. Профспілковій, 98, зруйнувавши фасад.
Telegram-канали повідомляють, що 13 безпілотників збито на підльоті в районах Рубльовка, Красногорський район, Істринський район і Нова Москва.
Мер Москви Сергій Собянін прокоментував ранкову атаку безпілотників. За його словами, внаслідок атаки БПЛА в кількох будівлях сталися незначні пошкодження. Екстрені служби перебувають на місцях подій.
Сергій Собянін запевняє, що ніхто серйозно не постраждав.
Також повідомляється, що в Москві глушать сигнали супутникової навігації – це необхідно під час атаки безпілотників, які використовують GPS для наведення. На збої в роботі GPS скаржаться таксисти і водії.
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