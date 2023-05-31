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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму в його безкарності – СтратКом

кремль
Фото: Unsplash

Атака дронів на Москву похитнула відчуття безкарності кремлівського режиму й показала, що російська ППО не готова захищати небо.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Хто саме запустив дрони – невідомо, зазначають у Центрі, однак, ймовірно, це результат роботи сил опору всередині РФ, діяльність яких набуває обертів.

Атака була спрямована на місця проживання “еліти” РФ (Рубльовка, Ново-Огарьово, Барвиха, Горки), що викликало явне схвалення серед простих росіян.

– Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається назад у Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності РФ, – йдеться у повідомленні.

У Центрі вказують, що російська ППО не готова захищати своє небо, адже її ЗРК (С-300, С-400) відправлені для ракетних атак на українські міста й села. Інша частина ППО захищає владну еліту.

– Кремль не має морального права заявляти про “тероризм” після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних жителів, – наголосив СтратКом.

Уранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніяк не причетна до ранкової атаки дронів на Москву.

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Джерело: Центр стратегічних комунікацій

Війна в Україні, Дрони, Москва
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