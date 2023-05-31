Атака дронів на Москву підриває впевненість путінського режиму в його безкарності – СтратКом

Атака дронів на Москву похитнула відчуття безкарності кремлівського режиму й показала, що російська ППО не готова захищати небо.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Хто саме запустив дрони – невідомо, зазначають у Центрі, однак, ймовірно, це результат роботи сил опору всередині РФ, діяльність яких набуває обертів.

Атака була спрямована на місця проживання “еліти” РФ (Рубльовка, Ново-Огарьово, Барвиха, Горки), що викликало явне схвалення серед простих росіян.

– Війна, розв’язана Кремлем проти України, повертається назад у Росію. Це закономірний і справедливий результат агресії. Акція у Москві та передмісті похитнула відчуття безкарності РФ, – йдеться у повідомленні.

У Центрі вказують, що російська ППО не готова захищати своє небо, адже її ЗРК (С-300, С-400) відправлені для ракетних атак на українські міста й села. Інша частина ППО захищає владну еліту.

– Кремль не має морального права заявляти про “тероризм” після розпочатої ним терористичної кампанії проти українських міст і сіл, під час якої вже загинули сотні мирних жителів, – наголосив СтратКом.

Уранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніяк не причетна до ранкової атаки дронів на Москву.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій

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