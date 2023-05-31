Путин пытается преуменьшить значение атаки дронов на Москву: в ISW объяснили зачем

Российский диктатор Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки беспилотников на Москву, чтобы не раскрывать ограниченные возможности, которые есть у РФ, чтобы “отомстить” Украине.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Так, комментируя атаку, Путин заявил, что российские войска нанесли удар по штабу украинской военной разведки “два-три дня назад”, и добавил, что российские Вооруженные силы продолжают реагировать на “войну Украины против Донбасса”, нанося удары по украинской военной инфраструктуре.

Путин намекнул, что удар беспилотников по Москве был ответом Киева на российские удары. В то же время 30 мая Минобороны России заявило, что российские силы нанесли “ряд ударов дальнобойным высокоточным оружием воздушного базирования по главным центрам принятия решений” в Украине.

— Минобороны России не утверждало, что оно недавно наносило удары по штабу украинской военной разведки, и нет никаких подтверждений заявлениям Путина, — отмечают аналитики.

Диктатор также добавил, что Украина пытается спровоцировать ответ и заставить Россию “зеркалить” свои действия. Акцент Путина на прошлых и продолжающихся ракетных ударах, вероятно, является попыткой показать, что Россия уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать на “дальнейшие украинские провокации”.

— Путин последовательно реагировал на подлинные и предполагаемые действия Украины, отдавая приказы о массированных ракетных и беспилотных кампаниях, вероятно, из-за неспособности российских войск добиться каких-либо решающих результатов на поле боя, — считают в ISW.

Утром 30 мая в Москве и Подмосковье РФ прогремели взрывы, сообщалось об атаке более 30 беспилотников.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к утренней атаке дронов на Москву.

Источник : ISW

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