Укр Рус Eng
Підтримати
Укр Рус Eng
Популярні
Вступ України до ЄС означатиме, що Туреччина ніколи не стане членом блоку – Politico
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Терміново
Над Львівською областю вночі приземлили п’ять дронів – ОВА
Насильство над 11-річною на Київщині: групі підлітків обрали запобіжні заходи
Агресором у війні є Росія: у США відреагували на події в Бєлгородській області
Світ
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо

володимир путін
Фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не розкривати обмежені можливості, які є у РФ, щоб “помститися” Україні.

Про це повідомляють у Інституті вивчення війни (ISW).

Так, коментуючи атаку, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки “два-три дні тому”, і додав, що російські Збройні сили продовжують реагувати на “війну України проти Донбасу”, завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі.

Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари. Водночас 30 травня Міноборони Росії заявило, що російські сили завдали “кількох ударів далекобійною високоточною зброєю повітряного базування по головних центрах прийняття рішень” в Україні.

– Міноборони Росії не стверджувало, що воно нещодавно завдавало ударів по штабу української військової розвідки, і немає жодних підтверджень заявам Путіна, – зазначають аналітики.

Диктатор також додав, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію “дзеркалити” свої дії. Акцент Путіна на минулих і нинішніх ракетних ударах, ймовірно, є спробою показати, що Росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно реагувати на “подальші українські провокації”.

– Путін послідовно реагував на справжні та передбачувані дії України, віддаючи накази про масовані ракетні та безпілотні кампанії, ймовірно, через нездатність російських військ домогтися будь-яких вирішальних результатів на полі бою, – вважають у ISW.

Уранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніяк не причетна до ранкової атаки дронів на Москву.

Читайте також
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо

Джерело: ISW
Війна в Україні, Володимир Путін, Дрони, Москва
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ атакувала транспортне підприємство на Дніпропетровщині, поранена 8-річна дитина
Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо
Армія РФ зменшилася ще на 470 військових, знищено 32 дрони – втрати ворога за добу
російські солдати
Чекаємо реальних успіхів у контрнаступі. Україна перевершила всі очікування – сенатор Грем
Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо
У Краснодарському краї – пожежа на НПЗ, влада каже про атаку БпЛА
Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо
ЗСУ уразили чотири ворожі артпідрозділи та станцію РЕБ – Генштаб
ЗСУ
Відео
Швидкі, смертоносні та універсальні: чому F-16 не просто потужні, а й особливі

Зовсім скоро в українському небі з’являться американські літаки F-16. Ці універсальні винищувачі мають довершити оборонну ефективність наших Повітряних сил та закрити небо над Україною. Британія та Норвегія вже зголосилися навчати наших пілотів керуванню F-16.

Єгор Ромахло
Перебудови, кондиціонери та пластикові вікна: як УПЦ МП похазяйнувала в Києво-Печерській лаврі
лавра Київ
Окупант, який здався в полон українському дрону, хоче повернутися до Росії
Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо
Україна наближається до енергонезалежності: на заході розгорнули пошук газових покладів
Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо
В Одесі можуть дозволити купатися в морі – умови
Одеса
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь