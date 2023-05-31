Путін намагається применшити значення атаки дронів на Москву: у ISW пояснили навіщо

Російський диктатор Володимир Путін спробував применшити значення атаки безпілотників на Москву, щоб не розкривати обмежені можливості, які є у РФ, щоб “помститися” Україні.

Про це повідомляють у Інституті вивчення війни (ISW).

Так, коментуючи атаку, Путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки “два-три дні тому”, і додав, що російські Збройні сили продовжують реагувати на “війну України проти Донбасу”, завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі.

Путін натякнув, що удар безпілотників по Москві був відповіддю Києва на російські удари. Водночас 30 травня Міноборони Росії заявило, що російські сили завдали “кількох ударів далекобійною високоточною зброєю повітряного базування по головних центрах прийняття рішень” в Україні.

– Міноборони Росії не стверджувало, що воно нещодавно завдавало ударів по штабу української військової розвідки, і немає жодних підтверджень заявам Путіна, – зазначають аналітики.

Диктатор також додав, що Україна намагається спровокувати відповідь і змусити Росію “дзеркалити” свої дії. Акцент Путіна на минулих і нинішніх ракетних ударах, ймовірно, є спробою показати, що Росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно реагувати на “подальші українські провокації”.

– Путін послідовно реагував на справжні та передбачувані дії України, віддаючи накази про масовані ракетні та безпілотні кампанії, ймовірно, через нездатність російських військ домогтися будь-яких вирішальних результатів на полі бою, – вважають у ISW.

Уранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна ніяк не причетна до ранкової атаки дронів на Москву.

Джерело : ISW

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