Некорректно сравнивать атаку дронов на Москву и обстрелы РФ по Украине — спикер генсека ООН
Некорректно сравнивать атаку дронов против Москвы с постоянными обстрелами российских войск по городам Украины и мирным жителям.
Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии иностранным журналистам.
Отвечая на вопрос украинского журналиста, он отметил, что позиция генсека Антониу Гутерреша остается неизменной — он осуждает атаки РФ против гражданской инфраструктуры.
По запросу российского журналиста одновременно он прокомментировал обстрел Москвы дронами в ночь на 30 мая, отмечая, что в ООН осуждают любые атаки против гражданских объектов.
Однако представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что ни в коем случае нельзя сравнивать нападение дронов на Москву с теми атаками РФ против Украины, которые происходят ежедневно с 24 февраля 2022 года.
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