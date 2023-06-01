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Кадыровцы могут заменить вагнеровцев на Бахмутском направлении — ISW

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

Российское минобороны могло приказать войскам Чеченской Республики Рамзана Кадырова начать наступление на Бахмут после вывода оттуда боевиков Вагнера.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

31 мая Кадыров заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области. По его словам, чеченские подразделения должны начать активные боевые действия и “освободить” ряд населенных пунктов.

Чеченский спецназ Ахмат и полк специального назначения Север-Ахмат переброшены на направление Маринки к юго-западу от оккупированного Донецка.

Министерство обороны России заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназ Ахмат провели наступательные операции в направлении Маринки.

А еще Кадыров заявил, что российское военное командование приказало Росгвардии и силам Ахмат начать наступление в Запорожской и Херсонской областях. Но аналитики ISW отмечают, что не наблюдаются никакие наступательные операцие кадыровцев в Запорожской или Херсонской областях.

Это впервые за почти год Россия хочет вернуть чеченские силы на фронт в Украине для участия в боевых действиях высокой интенсивности.

Ранее кадыровцы в основном действовали в тылу после участия в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск — за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области.

Как сообщают в ISW, кадыровцы действовали в качестве полицейских сил в тылу на юге Украины и проводили локальные разведывательно-силовые операции в Запорожской области.

Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, Міноборони РФ, Рамзан Кадиров
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