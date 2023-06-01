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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Кадирівці можуть замінити вагнерівців на Бахмутському напрямку – ISW

Рамзан Кадиров
Фото: Getty Images

Російське міноборони могло наказати військам Чеченської Республіки Рамзана Кадирова почати наступ на Бахмут після виведення звідти бойовиків Вагнера.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

31 травня Кадиров заявив, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області. За його словами, чеченські підрозділи повинні почати активні бойові дії і “звільнити” низку населених пунктів.

Чеченський спецпідрозділ Ахмат і полк спеціального призначення Північ-Ахмат перекинуті на напрямок Маринки на південний захід від окупованого Донецька.

Міністерство оборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецпризначенці Ахмат провели наступальні операції в напрямку Маринки.

А ще Кадиров заявив, що російське військове командування наказало Росгвардії та силам Ахмат почати наступ у Запорізькій та Херсонській областях. Але аналітики ISW зазначають, що не спостерігаються жодні наступальні операції кадировців у Запорізькій чи Херсонській областях.

Це вперше за майже рік Росія хоче повернути чеченські сили на фронт в Україні для участі в бойових діях високої інтенсивності.

Раніше кадирівці здебільшого діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ – за винятком деяких наступальних дій у районі Білогорівки Луганської області.

Як повідомляють в ISW, кадирівці діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України і проводили локальні розвідувально-силові операції в Запорізькій області.

Джерело: ISW
Бахмут, Війна в Україні, Міноборони РФ, Рамзан Кадиров
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