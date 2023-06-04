Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Застрелил сначала жену, потом любовника: что известно о стрельбе в Одессе
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Бомбоубежища Киева: где искать укрытие в случае чрезвычайной ситуации
Откуда РФ атакует территорию Украины — карта вражеских аэродромов
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК

Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК

Власти и войска Российской Федерации не контролируют российский город Шебекино.

Об этом заявил начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) Александр с позывным Фортуна в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Российская армия себе не изменяет: население приграничных территорий их совершенно не волнует. На сегодняшний день Шебекино ими не контролируется. Люди массово выезжают, им дают коридор, но они не обеспечивают безопасность этих коридоров. По городу орудуют мародеры и происходит хаос, — сказал он.

Фортуна также добавил, что населенные пункты, которые находятся непосредственно на российско-украинской границе, обстреливаются российской авиацией, артиллерией и бронетехникой.

— Они действуют вообще-то, как всегда, никаких сюрпризов нет. На население им абсолютно плевать, — сказал он.

Представитель РДК говорит, что жители Белгородской области, а именно тех территорий, где идут боевые действия, могут обратиться за помощью к добровольцам, которые помогут добраться в безопасность на территории Украины.

— Желающие могут обратиться либо непосредственно к бойцам РДК, либо к легиону (Свобода России, — Ред.). Мы мониторим все наши официальные каналы и паблики, можно нам написать, мы будем обеспечивать перевозку людей. Пока такая возможность сохраняется, сделать это можно… если обращаются к нам, мы гарантируем безопасность, — заверил он.

Тем временем в украинской военной разведке допускают, что в России могут быть реализованы сценарии мятежа или военного противостояния.

Напомним, 22 мая подразделения российских добровольцев вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области РФ, после чего отчитались об уничтожении пограничного пункта, а также “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.

Впоследствии, уже 1 июня, бои возобновились возле города Шебекино Белгородской области РФ.

Фото: РДК

Белгород, Война в Украине, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Атака РФ по Днепру и готовность Украины к контрнаступлению: 466-й день войны
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
Зеленский показал видео с места атаки под Днепром: из-под завалов достают людей
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
Количество пострадавших увеличилось до 20 человек: последствия взрыва, который слышали в Днепре
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
Украина готова предоставить гуманитарные коридоры: Подоляк о ситуации в Белгородской области РФ
Михайло Подоляк
Зеленский: Независимость Украины — это не что-то абстрактное, это очень конкретные люди
Володимир Зеленський
Видео
Каждый выезд – от 10 ликвидированных окупантов: как работают наши танкисты на передовой

На фронте вместе со штурмовыми бригадами пехотинцев атакуют враждебные позиции также и танкисты. При поддержке аэроразведки украинские воины уничтожают позиции рашистов прямой наводкой. Бьют врага трофейной техникой, которую забрали у оккупантов Харьковской области.

Владислав Круглов
Допросы, травля и унижения: как оккупанты обращаются с похищенными детьми
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
Рецепты от Клопотенко и новое оборудование: как и где изменится питание в школах
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
В Украине могут приравнять курсантов к военным-контрактникам
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (2.06.2023)
Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь