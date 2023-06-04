Россия потеряла контроль над Шебекино — представитель РДК

Власти и войска Российской Федерации не контролируют российский город Шебекино.

Об этом заявил начальник штаба Русского добровольческого корпуса (РДК) Александр с позывным Фортуна в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Российская армия себе не изменяет: население приграничных территорий их совершенно не волнует. На сегодняшний день Шебекино ими не контролируется. Люди массово выезжают, им дают коридор, но они не обеспечивают безопасность этих коридоров. По городу орудуют мародеры и происходит хаос, — сказал он.

Фортуна также добавил, что населенные пункты, которые находятся непосредственно на российско-украинской границе, обстреливаются российской авиацией, артиллерией и бронетехникой.

— Они действуют вообще-то, как всегда, никаких сюрпризов нет. На население им абсолютно плевать, — сказал он.

Представитель РДК говорит, что жители Белгородской области, а именно тех территорий, где идут боевые действия, могут обратиться за помощью к добровольцам, которые помогут добраться в безопасность на территории Украины.

— Желающие могут обратиться либо непосредственно к бойцам РДК, либо к легиону (Свобода России, — Ред.). Мы мониторим все наши официальные каналы и паблики, можно нам написать, мы будем обеспечивать перевозку людей. Пока такая возможность сохраняется, сделать это можно… если обращаются к нам, мы гарантируем безопасность, — заверил он.

Тем временем в украинской военной разведке допускают, что в России могут быть реализованы сценарии мятежа или военного противостояния.

Напомним, 22 мая подразделения российских добровольцев вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области РФ, после чего отчитались об уничтожении пограничного пункта, а также “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”.

Впоследствии, уже 1 июня, бои возобновились возле города Шебекино Белгородской области РФ.

Фото: РДК

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.